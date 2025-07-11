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Дубінського знімають з посади у комітеті ВР. Кузьміних - наступний?

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики виключив Олександра Дубінського зі свого складу та з посади заступника голови. Наступним кандидатом на виключення може стати Сергій Кузьміних, якого спіймали на хабарі.

Дубінського знімають з посади у комітеті ВР. Кузьміних - наступний?

Сьогодні народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення про виключення Олександра Дубінського зі свого складу та з посади заступника голови комітету, пише УНН.

Наш податковий комітет нарешті дійшов до того, щоб виключити Олександра Дубінського з посади заступника Комітету і складу... Я запропонував, що так як агента "Буратіно" в наш комітет, та ще і на посаду заступника, делегувала "Слуга народу", то нехай і самі його тепер відкликають по своїй квоті. Але буде це рішенням Комітету)))

- написав Железняк у своєму Telegram-каналі. 

Нагадаємо, що Дубінський обвинувачений у кримінальних справах, під санкціями США, фігурант скандалів і розслідувань, але досі був у комітеті, який має боротися з "тінню", хоча сам схоже є її частиною.

На жаль, Олександр Дубінський - далеко не унікальний випадок. В українському парламенті вистачає персонажів, чий "послужний список" більше схожий на витяг із кримінального провадження, ніж на резюме народного депутата.

Один із них - Сергій Кузьміних, якого ще 2022-го спіймали на гарячому під час отримання хабара - 558 тисяч гривень. Йому оголошено підозру, але він досі є членом комітету з питань здоров’я нації - і це звучить як злий жарт. 

Кузьміних - не просто "підозрюваний". Це нардеп, який ухилявся від правосуддя, неодноразово ігнорував судові засідання і затягнув розгляд справи більше ніж два роки. І от головне: весь цей час він лишається членом парламентського Комітету з питань здоров’я нації. Така собі іронія долі - людина, яка асоціюється з політичною "хворобою", бере участь у формуванні політики в сфері медицини.

Суспільний запит на подібні кадрові очищення у парламенті давно сформувався. Важливо, щоб у Верховній Раді працювали люди, які дотримуються закону та принципів доброчесності, а не використовують депутатський мандат як інструмент захисту від відповідальності. 

Тож, можливо, приклад із Дубінським - це лише перший дзвіночок. І було б логічно, аби за ним пішли й інші. Наприклад, Кузьміних, який уже давно мав би позбутися свого статусу законотворця.

Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ27.06.25, 13:27 • 58423 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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