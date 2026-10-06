Ціни на нафту зросли через ризики перебоїв із постачанням на Близькому Сході

Ціни на нафту у вівторок, 6 жовтня, трохи зросли, оскільки побоювання щодо безпеки на Близькому Сході зберігали геополітичну премію за ризик на ринку, навіть попри стійкий експорт нафти з регіону та рішення країн G7 розпочати екстрене вивільнення запасів, що послабило побоювання щодо перебоїв із постачанням. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 27 центів, або 0,3%, до $100,59 за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate піднялися на 30 центів, або 0,3%, до $89,73 за барель.

Дані про судноплавство свідчать, що експорт нафти з регіону фактично перевищував довоєнні рівні в кілька днів наприкінці вересня. Альтернативні маршрути та логістичні коригування певним чином дозволили виробникам продовжувати транспортувати нафту, попри перебої навколо Ормузької протоки - сказала Пріянка Сачдева, керівниця відділу аналітики ринку в Phillip Nova.

За її словами, говорити про повну нормалізацію поставок поки що передчасно. В акваторії Ормузької протоки сталися нові напади на танкери, і кількість таких інцидентів останніми днями зросла.

За даними, у вересні потоки нафти з країн Перської затоки, за винятком Ірану, зросли до понад 81% довоєнного рівня. Зростання забезпечило, зокрема, відновлення експорту Саудівської Аравії попри атаки на нафтову інфраструктуру королівства та посилення атак підтримуваних Іраном сил на регіональне судноплавство. Водночас експорт Ірану впав до нуля через блокаду з боку США.

Додатково послабивши побоювання щодо постачання, країни G7 у п’ятницю домовилися вивільнити зі стратегічних резервів 100 мільйонів барелів дизельного пального та сирої нафти, а також пообіцяли утриматися від обмежень на експорт енергоносіїв після тиску з боку президента США Дональда Трампа.

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