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Цены на нефть выросли из-за рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Brent подорожала до $100,59, WTI — до $89,73 за баррель. Риски атак в районе Ормузского пролива поддерживают геополитическую премию.

Цены на нефть выросли из-за рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке

Цены на нефть во вторник, 6 октября, немного выросли, поскольку опасения по поводу безопасности на Ближнем Востоке сохраняли геополитическую премию за риск на рынке, несмотря на стабильный экспорт нефти из региона и решение стран G7 начать экстренное высвобождение запасов, что ослабило опасения по поводу перебоев с поставками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Фьючерсы на нефть Brent выросли на 27 центов, или 0,3%, до $100,59 за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 30 центов, или 0,3%, до $89,73 за баррель.

Данные о судоходстве свидетельствуют, что экспорт нефти из региона фактически превышал довоенные уровни в течение нескольких дней в конце сентября. Альтернативные маршруты и логистические корректировки в определенной степени позволили производителям продолжать транспортировать нефть, несмотря на перебои в районе Ормузского пролива

- сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела аналитики рынка в Phillip Nova.

По ее словам, говорить о полной нормализации поставок пока преждевременно. В акватории Ормузского пролива произошли новые нападения на танкеры, и количество таких инцидентов в последние дни выросло.

По имеющимся данным, в сентябре потоки нефти из стран Персидского залива, за исключением Ирана, выросли до более чем 81% довоенного уровня. Рост обеспечило, в частности, восстановление экспорта Саудовской Аравии несмотря на атаки на нефтяную инфраструктуру королевства и усиление атак поддерживаемых Ираном сил на региональное судоходство. В то же время экспорт Ирана упал до нуля из-за блокады со стороны США.

Дополнительно ослабив опасения по поводу поставок, страны G7 в пятницу договорились высвободить из стратегических резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, а также пообещали воздержаться от ограничений на экспорт энергоносителей после давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Трамп подписал указ о снижении цен на дизельное топливо06.10.26, 08:30 • 2670 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран