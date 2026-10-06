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Письменник Джеффрі Арчер, автор бестселера NYT, помер у 86 років

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Джеффрі Арчер помер у Лондоні у 86 років. Автор «Кейна і Абеля» продав сотні мільйонів книг і залишив понад 40 творів.

Письменник Джеффрі Арчер, автор бестселера NYT, помер у 86 років
Фото: PA Media

Британський письменник, політик і колишній засуджений Джеффрі Арчер помер у своєму будинку в Лондоні у віці 86 років. Про його смерть повідомив видавець HarperCollins. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, Арчер став відомим завдяки трилерам і романам про багатих та впливових людей. Його книги продали сотнями мільйонів примірників у всьому світі. Одним із найвідоміших творів став роман "Кейн і Абель" (Kane and Abel) 1979 року, який від моменту публікації розійшовся тиражем понад 50 млн примірників і посів перше місце у списку бестселерів The New York Times. Перший роман Арчера "Ні копійки більше, ні копійки менше" (Not a Penny More, Not a Penny Less) вийшов у 1976 році. До письменництва він працював у сфері зв’язків із громадськістю та був політиком.

"Там, звідки я родом, у Західній Австралії, ми кажемо: "Розкажи їм історію, (...) і змусь їх перегортати сторінки, і ти не помилишся", – пояснював Арчер свій підхід до написання книг.

Джеффрі Арчер був членом Палати громад і заступником голови Консервативної партії Маргарет Тетчер. Пізніше він отримав місце в Палаті лордів із титулом барона Арчера з Вестон-сьюпер-Мер.

У 2001 році його засудили за лжесвідчення.

"Політичний Гудіні, він пережив багато перипетій, зокрема засудження за лжесвідчення у 2001 році, коли його визнали винним у створенні фальшивих щоденників та вигадуванні історії, щоб виграти суд з питання про те, чи спав він з повією, якій платив гроші за мовчання", – пише видання.

Попри політичний скандал, Арчер продовжив письменницьку кар’єру та видав понад 40 книг.

"Оповідачі трапляються дуже рідко, але вони викликають багато заздрості. Люди, які виживають, – це оповідачі", – сказав він в інтерв’ю письменнику Ентоні Горовіцу у 2011 році.

Джеффрі Арчер помер у понеділок у Лондоні. Його останній роман "Адам і Єва" мав вийти вже наступного дня.

Помер всесвітньо відомий письменник-фантаст Ден Сіммонс, автор культових романів "Гіперіон" та "Терор"02.03.26, 10:48 • 6095 переглядiв

Алла Кіосак

КультураСвіт
The New York Times
Лондон