Писатель Джеффри Арчер, автор бестселлера NYT, умер в возрасте 86 лет

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Британский писатель, политик и бывший осуждённый Джеффри Арчер умер в своём доме в Лондоне в возрасте 86 лет. О его смерти сообщил издатель HarperCollins. Об этом сообщает The New York Times, передаёт УНН.

Детали

По информации издания, Арчер стал известен благодаря триллерам и романам о богатых и влиятельных людях. Его книги были проданы сотнями миллионов экземпляров по всему миру. Одним из самых известных произведений стал роман "Каин и Авель" (Kane and Abel) 1979 года, который с момента публикации разошёлся тиражом более 50 млн экземпляров и занял первое место в списке бестселлеров The New York Times. Первый роман Арчера "Ни пенни больше, ни пенни меньше" (Not a Penny More, Not a Penny Less) вышел в 1976 году. До того как заняться писательством, он работал в сфере связей с общественностью и был политиком.

"Там, откуда я родом, в Западной Австралии, мы говорим: "Расскажи им историю, (...) и заставь их переворачивать страницы — и ты не ошибёшься", — объяснял Арчер свой подход к написанию книг.

Джеффри Арчер был членом Палаты общин и заместителем председателя Консервативной партии Маргарет Тэтчер. Позже он получил место в Палате лордов с титулом барона Арчера из Уэстон-сьюпер-Мэр.

В 2001 году его осудили за лжесвидетельство.

"Политический Гудини, он пережил множество перипетий, включая осуждение за лжесвидетельство в 2001 году, когда его признали виновным в создании поддельных дневников и выдумывании истории, чтобы выиграть судебный процесс по вопросу о том, спал ли он с проституткой, которой платил деньги за молчание", — пишет издание.

Несмотря на политический скандал, Арчер продолжил писательскую карьеру и выпустил более 40 книг.

"Рассказчики встречаются очень редко, но они вызывают много зависти. Люди, которые выживают, — это рассказчики", — сказал он в интервью писателю Энтони Горовицу в 2011 году.

Джеффри Арчер умер в понедельник в Лондоне. Его последний роман "Адам и Ева" должен был выйти уже на следующий день.

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