В Минздраве признали, что без урегулированного маркетинга цены на лекарства будут расти - нардеп Кузьминых

На заседании рабочей группы по урегулированию предельного размера маркетинговых расходов на лекарственные средства Министерство здравоохранения признало, что без возобновления маркетинга на фармацевтическом рынке, но по четким правилам, цены на лекарства могут вырасти. Об этом сообщил народный депутат, глава подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых, пишет УНН.

В Комитет здоровья нации поступило обращение от Министерства здравоохранения о необходимости законодательного установления лимита на маркетинговые платежи. Минздрав обосновывает свою позицию тем, что отсутствие такого регулирования может привести к росту цен на лекарства, что непосредственно влияет на их доступность для пациентов - отметил нардеп.

Кузьминых добавил, что к обсуждению были приглашены представители производителей, импортеров, аптек и пациентов.

Действительно профессиональная и компетентная дискуссия. Главная задача — найти сбалансированное решение, которое позволит уменьшить нагрузку на пациента, сохранив при этом экономическую жизнеспособность фармацевтического рынка. Продолжаем работу над соответствующим регулированием - сообщил он.

Напомним

С 1 марта 2025 года в Украине действует постановление Кабмина №168, которое ввело ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Сейчас Правительство пересматривает свое решение.

Постановление не привело к снижению цен на лекарства. По состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. Украинцы также отмечают, что не почувствовали снижения цен на лекарства. О подорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств.