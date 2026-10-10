В Польше объявляли тревогу и поднимали авиацию из-за атаки рф на Украину
Киев • УНН
В Польше объявили тревогу в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Польская военная авиация патрулировала воздушное пространство.
Польша в ночь на 10 октября объявляла тревогу в Люблинском и Подкарпатском воеводствах из-за ракетного обстрела Россией территории Украины, в воздух поднималась польская военная авиация. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности Польши (RCB) в соцсети X, пишет УНН.
Детали
"Российская воздушная атака на территорию Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве страны действует польская авиация", — говорилось в сообщении RCB, которое получили жители Подкарпатского и Люблинского воеводств, граничащих с Украиной.
Впоследствии RCB направил повторное уведомление, в котором сообщил о завершении воздушной атаки на Украину и отсутствии угрозы для Польши.
Дополнение
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна разместит системы противовоздушной обороны Patriot в восточной Польше, чтобы помочь защитить логистический хаб НАТО, через который осуществляются поставки оружия в Украину.
Польша "инвестирует" 26 млрд долларов в гражданскую оборону на фоне усиления российских атак на Украину06.10.26, 15:11 • 5442 просмотра