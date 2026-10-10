В Польше объявляли тревогу и поднимали авиацию из-за атаки рф на Украину

Польша в ночь на 10 октября объявляла тревогу в Люблинском и Подкарпатском воеводствах из-за ракетного обстрела Россией территории Украины, в воздух поднималась польская военная авиация. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности Польши (RCB) в соцсети X, пишет УНН.

Детали

"Российская воздушная атака на территорию Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве страны действует польская авиация", — говорилось в сообщении RCB, которое получили жители Подкарпатского и Люблинского воеводств, граничащих с Украиной.

Впоследствии RCB направил повторное уведомление, в котором сообщил о завершении воздушной атаки на Украину и отсутствии угрозы для Польши.

Дополнение

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна разместит системы противовоздушной обороны Patriot в восточной Польше, чтобы помочь защитить логистический хаб НАТО, через который осуществляются поставки оружия в Украину.

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