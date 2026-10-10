У Польщі оголошувала тривогу та піднімала авіацію через атаку рф по Україні

Польща у ніч 10 жовтня оголошувала тривогу у Люблінському та Підкарпатському воєводствах через ракетний обстріл Росією території України, у повітря піднімалася польська військова авіація. Про це повідомляє Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) у соцмережі Х, пише УНН.

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"Російська повітряна атака на територію України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі країни діє польська авіація", — йшлося в повідомленні RCB, яке отримали жителі Підкарпатського та Люблінського воєводств, що межують з Україною.

Згодом RCB надіслав повторне сповіщення, у якому повідомив про завершення повітряної атаки по Україні та відсутність загрози для Польщі.

Доповнення

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна розмістить системи протиповітряної оборони Patriot у східній Польщі, щоб допомогти захистити логістичний хаб НАТО, через який здійснюються поставки зброї в Україну.

Польща "інвестує" 26 млрд доларів у цивільну оборону на тлі посилення російських атак на Україну