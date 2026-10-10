Кара Делевинь раскрыла неожиданные подробности отношений с девушкой, которую знает более 20 лет
Киев • УНН
Кара Делевинь возобновила отношения с певицей Минке после 23 лет знакомства. Пара вместе отметила пятую годовщину воссоединения.
Британская супермодель и актриса Кара Делевинь поделилась редкими романтическими фотографиями со своей девушкой, певицей Минке. Знаменитость также рассказала необычную историю их знакомства, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
34-летняя Делевинь опубликовала фотографии в Instagram по случаю Международного дня лесбиянок, который отмечают 8 октября.
Звезда рассказала, что знакома с Минке, настоящее имя которой Лия Мейсон, уже 23 года. Они вместе учились в школе-интернате, но впоследствии потеряли связь.
Школьное знакомство переросло в роман
Мы отпраздновали пятую годовщину воссоединения после 23 лет знакомства
Пара возобновила общение в 2021 году, а уже в следующем году начала встречаться.
Ранее Делевинь признавалась, что ещё в школьные годы была влюблена в Минке, но тогда даже не представляла, что они станут парой.
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