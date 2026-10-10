Кара Делевінь розкрила несподівані подробиці стосунків із дівчиною, яку знає понад 20 років

Британська супермодель та акторка Кара Делевінь поділилася рідкісними романтичними фотографіями зі своєю дівчиною, співачкою Мінке. Знаменитість також розповіла про незвичайну історію їхнього знайомства, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

34-річна Делевінь опублікувала світлини в Instagram з нагоди Міжнародного дня лесбіянок, який відзначають 8 жовтня.

Зірка розповіла, що знайома з Мінке, справжнє ім'я якої Лія Мейсон, уже 23 роки. Вони разом навчалися у школі-інтернаті, але згодом втратили зв'язок.

Шкільне знайомство переросло в роман

Ми відсвяткували п'яту річницю возз'єднання після 23 років знайомства – написала модель.

Пара відновила спілкування у 2021 році, а вже наступного року почала зустрічатися.

Раніше Делевінь зізнавалася, що ще у шкільні роки була закохана в Мінке, але тоді навіть не уявляла, що вони стануть парою.

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