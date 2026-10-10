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The Washington Post

В ростове продолжается пожар на терминале завода, поставляющего топливо армии рф

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

После атаки беспилотников 10 октября на терминале новошахтинского НПЗ в ростове до сих пор продолжается масштабный пожар. Объект обеспечивает армию рф топливом.

В ростове продолжается пожар на терминале завода, поставляющего топливо армии рф

В Ростове-на-Дону продолжается пожар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов, который был атакован в ночь на 10 октября, передает УНН.

Детали

Как сообщал УНН, в российском Ростове после атаки ударных беспилотников вспыхнул масштабный пожар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ отмечает, что пожар продолжается до сих пор.

Отметим, это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Он используется для обеспечения потребностей вооруженных сил рф. Специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год.

В Ростове после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтеналивном терминале10.10.26, 06:32 • 37712 просмотров

Напомним

OSINT-аналитики издания ASTRA установили, что в результате атаки на Ростов-на-Дону 10 октября был поражен нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов. Объект используется для экспорта нефтепродуктов и обеспечения российской армии топливом.

Павел Башинский

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