У ростові триває пожежа на терміналі заводу, що постачає пальне армії рф
Київ • УНН
Після атаки безпілотників 10 жовтня на терміналі новошахтинського НПЗ у ростові досі триває масштабна пожежа. Об’єкт забезпечує армію рф пальним.
У ростові-на-дону триває пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який був атакований в ніч на 10 жовтня, передає УНН.
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Як повідомляв УНН, у російському ростові після атаки ударних безпілотників спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів.
Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ зазначає, що пожежа продовжується і досі.
Зазначимо, це єдиний НПЗ, що працює в ростовській області. Він використовується для забезпечення потреб збройних сил рф. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.
У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі10.10.26, 06:32 • 37932 перегляди
Нагадаємо
OSINT-аналітики видання ASTRA встановили, що внаслідок атаки на ростов-на-дону 10 жовтня було уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Об'єкт використовують для експорту нафтопродуктів та забезпечення російської армії пальним.