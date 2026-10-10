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У ростові триває пожежа на терміналі заводу, що постачає пальне армії рф

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

Після атаки безпілотників 10 жовтня на терміналі новошахтинського НПЗ у ростові досі триває масштабна пожежа. Об’єкт забезпечує армію рф пальним.

У ростові триває пожежа на терміналі заводу, що постачає пальне армії рф

У ростові-на-дону триває пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який був атакований в ніч на 10 жовтня, передає УНН.

Деталі

Як повідомляв УНН, у російському ростові після атаки ударних безпілотників спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ зазначає, що пожежа продовжується і досі.

Зазначимо, це єдиний НПЗ, що працює в ростовській області. Він використовується для забезпечення потреб збройних сил рф. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі10.10.26, 06:32 • 37932 перегляди

Нагадаємо

OSINT-аналітики видання ASTRA встановили, що внаслідок атаки на ростов-на-дону 10 жовтня було уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Об'єкт використовують для експорту нафтопродуктів та забезпечення російської армії пальним.

Павло Башинський

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