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The Washington Post
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Стало известно, сколько российских военнослужащих и техники уничтожили Силы обороны за сутки на фронте

Киев • УНН

 • 2002 просмотра

Силы обороны за сутки ликвидировали и ранили 1420 российских военнослужащих. Уничтожены 4 танка, 50 артиллерийских систем, 1591 дрон и другая техника.

Стало известно, сколько российских военнослужащих и техники уничтожили Силы обороны за сутки на фронте

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали и ранили еще 1420 российских военнослужащих, а также уничтожили десятки единиц вооружения и военной техники противника. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 550 910 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военных, в течение суток российская армия потеряла 4 танка, 6 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня.

Также украинские защитники уничтожили 6 средств противовоздушной обороны, 1591 беспилотник оперативно-тактического уровня, 9 наземных роботизированных комплексов и 534 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери россии с начала вторжения

По состоянию на 10 октября 2026 года российская армия потеряла 12 406 танков, 25 515 боевых бронированных машин и 51 тысячу артиллерийских систем.

Кроме того, по данным Генштаба, уничтожены 2201 РСЗО, 1699 средств ПВО, 443 самолета, 356 вертолетов и 556 926 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие потери автомобильной техники и автоцистерн составляют 160 946 единиц, специальной техники — 4812 единиц.

В Генеральном штабе отметили, что данные о потерях противника продолжают уточнять.

Россияне нанесли удар по Запорожью, погибли люди, под завалами домов могут находиться раненые10.10.26, 07:16 • 22971 просмотр

Степан Гафтко

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Вооруженные силы Украины