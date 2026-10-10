Стало известно, сколько российских военнослужащих и техники уничтожили Силы обороны за сутки на фронте
Киев • УНН
Силы обороны за сутки ликвидировали и ранили 1420 российских военнослужащих. Уничтожены 4 танка, 50 артиллерийских систем, 1591 дрон и другая техника.
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали и ранили еще 1420 российских военнослужащих, а также уничтожили десятки единиц вооружения и военной техники противника. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 550 910 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, в течение суток российская армия потеряла 4 танка, 6 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня.
Также украинские защитники уничтожили 6 средств противовоздушной обороны, 1591 беспилотник оперативно-тактического уровня, 9 наземных роботизированных комплексов и 534 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери россии с начала вторжения
По состоянию на 10 октября 2026 года российская армия потеряла 12 406 танков, 25 515 боевых бронированных машин и 51 тысячу артиллерийских систем.
Кроме того, по данным Генштаба, уничтожены 2201 РСЗО, 1699 средств ПВО, 443 самолета, 356 вертолетов и 556 926 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие потери автомобильной техники и автоцистерн составляют 160 946 единиц, специальной техники — 4812 единиц.
В Генеральном штабе отметили, что данные о потерях противника продолжают уточнять.
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