Стало відомо скільки російських військових та техніки знищили Сили оборони за добу на фронті

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 1420 російських військових, а також знищили десятки одиниць озброєння та військової техніки противника. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 550 910 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними військових, протягом доби російська армія втратила 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню.

Також українські захисники знищили 6 засобів протиповітряної оборони, 1591 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 9 наземних роботизованих комплексів та 534 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії від початку вторгнення

Станом на 10 жовтня 2026 року російська армія втратила 12 406 танків, 25 515 бойових броньованих машин та 51 тисячу артилерійських систем.

Крім того, за даними Генштабу, знищено 2201 РСЗВ, 1699 засобів ППО, 443 літаки, 356 гелікоптерів та 556 926 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні втрати автомобільної техніки та автоцистерн становлять 160 946 одиниць, спеціальної техніки – 4812 одиниць.

У Генеральному штабі зазначили, що дані про втрати противника продовжують уточнювати.

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