Что празднуют 10 октября в Украине и мире

В субботу 10 октября в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии, а в мире — Всемирный день психического здоровья и Всемирный день мигрирующих птиц. Православные верующие в этот день чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии, пишет УНН.

День работников стандартизации и метрологии

Этот праздник установили указом президента Украины в 2002 году. Это профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают точность измерений, контроль качества продукции и соблюдение технических стандартов в промышленности, медицине и других отраслях.

Всемирный день психического здоровья

Отмечают ежегодно 10 октября с 1992 года. Его цель — привлечь внимание к психологическому благополучию, доступности помощи и преодолению предубеждений относительно психических расстройств.

Какие еще международные праздники отмечают 10 октября

В этом году на 10 октября также приходится Всемирный день мигрирующих птиц. Его отмечают во вторую субботу мая и октября, чтобы напомнить о необходимости защиты перелетных птиц, их маршрутов и природных мест обитания.

Среди других тематических дат — Всемирный день бездомных людей, призванный привлечь внимание к проблеме бездомности, и Всемирный день каши, посвященный популяризации этого блюда и вопросам питания.

Церковный праздник и народные традиции

По новоюлианскому календарю 10 октября православная церковь чтит мучеников Евлампия и его сестру Евлампию. Согласно церковным преданиям, они жили в Никомидии и пострадали из-за отказа отречься от христианской веры.

В народных традициях этот день связывали с подготовкой к зиме. Хозяева завершали осенние работы, проверяли запасы и готовили дома к холодам. По погоде также пытались предсказать, какой будет будущая зима.

Именины 10 октября по новому церковному календарю отмечают Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим и Яков.