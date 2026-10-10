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Що святкують 10 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2816 перегляди

В Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології. У світі — дні психічного здоров’я, мігруючих птахів і бездомних людей.

Що святкують 10 жовтня в Україні та світі

У суботу 10 жовтня в Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології, а у світі – Всесвітній день психічного здоров'я та Всесвітній день мігруючих птахів. Православні віряни цього дня вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії, пише УНН.

День працівників стандартизації та метрології

Це свято встановили указом президента України у 2002 році. Це професійне свято фахівців, які забезпечують точність вимірювань, контроль якості продукції та дотримання технічних стандартів у промисловості, медицині й інших галузях.

Всесвітній день психічного здоров'я

Відзначають щороку 10 жовтня з 1992 року. Його мета – привернути увагу до психологічного благополуччя, доступності допомоги та подолання упереджень щодо психічних розладів.

Які ще міжнародні свята відзначають 10 жовтня

Цього року на 10 жовтня також припадає Всесвітній день мігруючих птахів. Його відзначають у другу суботу травня та жовтня, щоб нагадати про необхідність захисту перелітних птахів, їхніх маршрутів і природних середовищ існування.

Серед інших тематичних дат – Всесвітній день бездомних людей, покликаний привернути увагу до проблеми бездомності, та Всесвітній день каші, присвячений популяризації цієї страви й питанням харчування.

Церковне свято та народні традиції

За новоюліанським календарем 10 жовтня православна церква вшановує мучеників Євлампія та його сестру Євлампію. За церковними переказами, вони жили в Нікомидії та постраждали через відмову зректися християнської віри.

У народних традиціях цей день пов'язували з підготовкою до зими. Господарі завершували осінні роботи, перевіряли запаси та готували оселі до холодів. За погодою також намагалися передбачити, якою буде майбутня зима.

Іменини 10 жовтня за новим церковним календарем відзначають Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим та Яків.

Степан Гафтко

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