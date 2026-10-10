Первая российская поставка дизеля прибыла на восточное побережье США - OSINT-аналитики
Киев • УНН
Танкер MINERVA ZEN с дизельным топливом вышел из санкт-петербурга 22 сентября. Поставка прибыла в США менее чем через сутки после объявления соглашения.
Первая российская поставка дизеля в США уже прибывает на восточное побережье, менее чем через 24 часа после объявления о сделке. Об этом сообщил OSINT-канал TheIntelFrog, передает УНН.
Детали
Также отмечается, что танкер MINERVA ZEN вышел из санкт-петербурга 22 сентября и, по всей видимости, всё время направлялся к восточному побережью США.
Дополнительно
По данным OSINT-сайта VesselFinder, танкер MINERVA ZEN был построен в 2009 году и ходит под флагом Греции.
Контекст
Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договорённости о поставках российского дизельного топлива в США.
В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.
Однако представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили прекратить передачу Украине американских разведывательных данных, если Киев продолжит игнорировать требования Вашингтона о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на Запорожье, отметив, что так россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.