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Первая российская поставка дизеля прибыла на восточное побережье США - OSINT-аналитики

Киев • УНН

 • 3898 просмотра

Танкер MINERVA ZEN с дизельным топливом вышел из санкт-петербурга 22 сентября. Поставка прибыла в США менее чем через сутки после объявления соглашения.

Первая российская поставка дизеля прибыла на восточное побережье США - OSINT-аналитики

Первая российская поставка дизеля в США уже прибывает на восточное побережье, менее чем через 24 часа после объявления о сделке. Об этом сообщил OSINT-канал TheIntelFrog, передает УНН.

Детали

Также отмечается, что танкер MINERVA ZEN вышел из санкт-петербурга 22 сентября и, по всей видимости, всё время направлялся к восточному побережью США.

Дополнительно

По данным OSINT-сайта VesselFinder, танкер MINERVA ZEN был построен в 2009 году и ходит под флагом Греции.

Контекст

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договорённости о поставках российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Однако представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили прекратить передачу Украине американских разведывательных данных, если Киев продолжит игнорировать требования Вашингтона о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на Запорожье, отметив, что так россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.

Евгений Устименко

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