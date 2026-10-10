Перша російська поставка дизеля прибула до східного узбережжя США - OSINT-аналітики

Перша російська поставка дизеля до США вже прибуває на східне узбережжя, менш ніж через 24 години після оголошення угоди. Про це повідомив OSINT-канал TheIntelFrog, передає УНН.

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Також зазначається, що танкер MINERVA ZEN вийшов із санкт-петербурга 22 вересня і, схоже, весь час прямував до східного узбережжя США.

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За даними OSINT-сайту VesselFinder, танкер MINERVA ZEN був побудований у 2009 році та плаває під прапором Греції.

Контекст

Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.

У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.

Однак представники адміністрації президента США Дональда Трампа пригрозили припинити передачу Україні американських розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Вашингтона щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росії на Запоріжжя, зазначивши, що так росія подякувала США за зняття санкцій на експорт дизелю.