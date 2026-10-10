Число погибших в результате утренней атаки в Запорожье возросло до семи - ОВА
Киев • УНН
Российская атака на Запорожье унесла жизни семи человек, среди них трое детей. Еще 10 человек ранены, двое находятся в тяжелом состоянии.
В результате утренней российской атаки на Запорожье погибли семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
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"Уже семеро погибших в результате российской атаки. Среди них — трое детей. Ранены 10 человек, в том числе один ребенок. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", — написал Семикин.
Поисково-спасательные работы на местах ударов продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди. Спасатели продолжают поиски.
Напомним
Как ранее писал УНН, в результате утренней российской атаки на Запорожье погибли пять человек, в том числе двое детей, еще десять получили ранения.