Кількість загиблих унаслідок ранкової атаки у Запоріжжі зросла до семи - ОВА

Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинули семеро людей, зокрема троє дітей. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

"Вже семеро загиблих унаслідок російської атаки. Серед них - троє дітей. Поранені 10 людей, зокрема одна дитина. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані", - написав Семікін.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуки.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, ще десятеро дістали поранення.