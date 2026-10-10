Кількість загиблих унаслідок ранкової атаки у Запоріжжі зросла до семи - ОВА

$44.8550.14
ukenru
04:55 • 32077 перегляди
США пригрозили залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ – Axios
04:16 • 35826 перегляди
росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути пораненіPhotoVideo
03:32 • 26819 перегляди
У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналіVideo
02:56 • 24550 перегляди
Іран захотів приєднатися до СНД у новому форматі
10 жовтня, 02:18 • 22797 перегляди
Україна зможе самостійно обслуговувати Patriot: США готують закупівлю спеціального обладнання
10 жовтня, 01:18 • 18573 перегляди
"Ніхто не хотів класти слухавку": у кремлі розхвалили "дружню розмову" путіна та Трампа
10 жовтня, 00:17 • 18721 перегляди
Трамп подякував путіну за дизельну угоду та проігнорував критику ЗеленськогоVideo
9 жовтня, 23:38 • 15674 перегляди
Понад 80% українців підтримують переговори про мир, а 56% допускають територіальні поступки - опитуванняPhoto
9 жовтня, 22:36 • 16828 перегляди
Україна продовжить удари по російських НПЗ попри домовленості Трампа і путіна – FT
9 жовтня, 21:46 • 17993 перегляди
Віткофф заявив, що США, Україна, НАТО та ЄС обговорили завершення війни до зими на переговорах у Маямі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
46%
748мм
Популярнi новини
"Напад на верховенство права" – в МКС різко відреагували на санкції США 9 жовтня, 22:55 • 22251 перегляди
Голлівудського актора Кігана Аллена побили та пограбували посеред вулиці в Лос-Анджелесі9 жовтня, 23:06 • 28647 перегляди
Шая Лабаф і Міа Гот розлучаються після 10 років шлюбу на тлі скандалу з актором10 жовтня, 00:06 • 27267 перегляди
Кара Делевінь розкрила несподівані подробиці стосунків із дівчиною, яку знає понад 20 роківPhoto10 жовтня, 01:06 • 16317 перегляди
У Норвегії археологи виявили загадкові кам'яні кола віком близько 2000 років10 жовтня, 02:07 • 14776 перегляди
Публікації
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto07:15 • 4590 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 40596 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 42051 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 47104 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 59602 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марош Шефчович
Ван Вентao
Чак Шумер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
У Норвегії археологи виявили загадкові кам'яні кола віком близько 2000 років10 жовтня, 02:07 • 14918 перегляди
Кара Делевінь розкрила несподівані подробиці стосунків із дівчиною, яку знає понад 20 роківPhoto10 жовтня, 01:06 • 16451 перегляди
Шая Лабаф і Міа Гот розлучаються після 10 років шлюбу на тлі скандалу з актором10 жовтня, 00:06 • 27411 перегляди
Голлівудського актора Кігана Аллена побили та пограбували посеред вулиці в Лос-Анджелесі9 жовтня, 23:06 • 28788 перегляди
Колишні Ілона Маска розкрили подробиці його особистого життя та незвичне ставлення до народження дітей9 жовтня, 22:05 • 30705 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times
Truth Social

Кількість загиблих унаслідок ранкової атаки у Запоріжжі зросла до семи - ОВА

Київ • УНН

 • 2502 перегляди

російська атака на Запоріжжя забрала життя семи людей, серед них троє дітей. Ще 10 людей поранені, двоє у тяжкому стані.

Кількість загиблих унаслідок ранкової атаки у Запоріжжі зросла до семи - ОВА

Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинули семеро людей, зокрема троє дітей. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

"Вже семеро загиблих унаслідок російської атаки. Серед них - троє дітей. Поранені 10 людей, зокрема одна дитина. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані", - написав Семікін. 

Пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуки.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, ще десятеро дістали поранення. 

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Запоріжжя