У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок ранкової атаки рф зросла до п’яти, серед них двоє дітей

Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, ще десятеро дістали поранення. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя зросла до п’яти людей. Серед них - двоє дітей - йдеться у повідомленні.

Ще десятеро людей поранені.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН унаслідок російської атаки на Запоріжжя вранці 10 жовтня загинули четверо людей. Ще четверо дістали поранення, одного з постраждалих госпіталізували