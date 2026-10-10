В Запорожье число погибших в результате утренней атаки рф возросло до пяти, среди них двое детей

В результате утренней российской атаки на Запорожье погибли пять человек, в том числе двое детей, еще десять получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Количество погибших в результате утренней атаки россиян на Запорожье возросло до пяти человек. Среди них — двое детей — говорится в сообщении.

Еще десять человек ранены.

Поисково-спасательные работы на местах ударов продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате российской атаки на Запорожье утром 10 октября погибли четыре человека. Еще четверо получили ранения, одного из пострадавших госпитализировали