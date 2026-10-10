Силы ПВО обезвредили 117 из 160 дронов во время ночной атаки на Украину

В ночь на 10 октября враг выпустил по Украине 160 ударных и имитационных дронов, из них 110 — реактивные «шахеды». Силам ПВО удалось обезвредить 117 вражеских БПЛА, сообщили в Воздушных силах, передает УНН.

Детали

"В ночь на 10 октября (с 18:00 9 октября) противник атаковал 160 ударными БПЛА типа Shahed (110 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское", — говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 10 локациях", — сообщили в Воздушных силах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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