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Сили ППО знешкодили 117 із 160 дронів під час нічної атаки на Україну

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

У ніч на 10 жовтня росія запустила по Україні 160 дронів, зокрема 110 реактивних "шахедів". ППО знешкодила 117 БпЛА, зафіксовано влучання на 14 локаціях.

Сили ППО знешкодили 117 із 160 дронів під час нічної атаки на Україну

У ніч на 10 жовтня ворог випустив 160 ударних та імітаційних дронів по Україні, з них 110 - реактивні "шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити 117 ворожих БпЛА, повідомили у Повітряних силах, передає УНН. 

Деталі

"У ніч на 10 жовтня (з 18:00 09 жовтня) противник атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed (110 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", - йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - повідомили у Повітряних силах. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Нагадаємо

Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинули семеро людей, зокрема троє дітей. 

Павло Башинський

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