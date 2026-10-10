Сили ППО знешкодили 117 із 160 дронів під час нічної атаки на Україну

У ніч на 10 жовтня ворог випустив 160 ударних та імітаційних дронів по Україні, з них 110 - реактивні "шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити 117 ворожих БпЛА, повідомили у Повітряних силах, передає УНН.

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"У ніч на 10 жовтня (з 18:00 09 жовтня) противник атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed (110 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - повідомили у Повітряних силах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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