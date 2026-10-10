В Сейме Латвии пока не поддержали поправки о постоянном виде на жительство для украинцев

Комиссия Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции пока не поддержала в первом чтении дальнейшее продвижение поправок к закону о поддержке гражданского населения Украины в Латвии, предусматривающих специальный порядок получения постоянного вида на жительство в Латвии для граждан Украины. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Комиссия решила пока не направлять законопроект на дальнейшее рассмотрение, поскольку необходимо получить заключение Министерства финансов о возможном влиянии предложенных изменений на государственный бюджет. Ожидается, что комиссия вернется к рассмотрению поправок на следующей неделе - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, граждане Украины, имеющие только украинское гражданство и получившие либо имеющие в настоящее время временную защиту в Латвии, смогут обращаться за постоянным видом на жительство на специально установленных условиях.

При этом действующие нормы предусматривают отказ в предоставлении постоянного вида на жительство лицам, которые ранее получали в Латвии временную защиту.

Предложенные поправки предусматривают, что в пятилетний срок проживания можно будет засчитывать также период, в течение которого лицо находилось в Латвии на основании долгосрочной визы или вида на жительство.

Отдельно планируется установить специальные требования к наличию достаточных средств для проживания.

Для мужчин также предусматривается требование предоставить подтверждение от компетентных органов Украины об освобождении от призыва на военную службу в случае мобилизации.

Авторы законопроекта считают, что предложенные изменения обеспечат украинцам большую правовую определенность относительно их будущего статуса в Латвии.

Напомним

8 октября срок действия временной защиты для украинских беженцев в Германии продлили до марта 2028 года.