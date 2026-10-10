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У Сеймі Латвії поки не підтримали поправки щодо постійного дозволу на проживання для українців

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Комісія Сейму Латвії відклала розгляд поправок про спрощений постійний дозвіл для українців. Рішення очікують після висновку Мінфіну.

У Сеймі Латвії поки не підтримали поправки щодо постійного дозволу на проживання для українців

Комісія Сейму з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції у першому читанні поки що не підтримала подальше просування поправок до закону про підтримку цивільного населення України в Латвії, які передбачають спеціальний порядок отримання постійного дозволу на проживання в Латвії для громадян України. Про це пише Delfi, передає УНН. 

Комісія вирішила поки що не передавати законопроект на подальший розгляд, оскільки необхідно отримати висновок Міністерства фінансів щодо можливого впливу запропонованих змін на державний бюджет. Очікується, що комісія повернеться до розгляду поправок наступного тижня

- йдеться у повідомленні.

Згідно із законопроектом, громадяни України, які мають лише українське громадянство та отримали або мають на даний час тимчасовий захист у Латвії, зможуть звертатися за постійним дозволом на проживання на спеціально встановлених умовах.

При цьому чинні норми передбачають відмову у наданні постійного дозволу на проживання особам, які раніше отримували в Латвії тимчасовий захист.

Запропоновані поправки передбачають, що до п’ятирічного терміну проживання можна буде зараховувати також період, протягом якого особа перебувала в Латвії на підставі довгострокової візи або дозволу на проживання.

Окремо планується встановити спеціальні вимоги щодо наявності достатніх коштів для проживання.

Для чоловіків також передбачається вимога надати підтвердження від компетентних органів України про звільнення від призову на військову службу у разі мобілізації.

Автори законопроекту вважають, що запропоновані зміни забезпечать українцям більшу правову визначеність щодо їхнього майбутнього статусу в Латвії.

Нагадаємо

8 жовтня, термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Німеччині продовжили до березня 2028 року.  

Павло Башинський

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