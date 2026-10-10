"Никто не хотел класть трубку": в Кремле расхвалили "дружественный разговор" Путина и Трампа

Телефонный разговор владимира путина и президента США Дональда Трампа длился полтора часа и носил дружественный характер. По словам помощника российского диктатора юрия ушакова, собеседники даже не хотели первыми завершать звонок, пишет УНН.

Детали

Телефонный разговор путина и Трампа длился полтора часа, он был дружеским, никто не хотел первым класть трубку - сказал ушаков.

ушаков заявил, что Трамп тепло поздравил путина с днем рождения, пожелал успехов и передал поздравления от первой леди США Мелании Трамп.

Небензя злорадствует, а Москва уже считает деньги — Россия рассчитывает заработать $4,5 млрд на сделке с Трампом

В то же время конкретные сроки личной встречи лидеры не обсуждали, хотя оба якобы планируют посетить саммит АТЭС в Китае в декабре.

Что путин заявил об Украине

По словам ушакова, путин заверил Трампа в готовности к дипломатическому урегулированию войны, но подчеркнул, что цели российского вторжения остаются неизменными.

Кроме того, кремль заявил, что после украинских атак в день выборов москва еще будет решать, когда возобновлять переговоры.

Стороны также договорились поддерживать контакты по гуманитарной ситуации в Олешках при участии аппарата Мелании Трамп.

Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров