"Никто не хотел класть трубку": в Кремле расхвалили "дружественный разговор" Путина и Трампа
Киев • УНН
Путин и Трамп полтора часа говорили об Украине и гуманитарной ситуации в Олешках. Сроки встречи лидеры не определили.
Телефонный разговор владимира путина и президента США Дональда Трампа длился полтора часа и носил дружественный характер. По словам помощника российского диктатора юрия ушакова, собеседники даже не хотели первыми завершать звонок, пишет УНН.
Детали
Телефонный разговор путина и Трампа длился полтора часа, он был дружеским, никто не хотел первым класть трубку
ушаков заявил, что Трамп тепло поздравил путина с днем рождения, пожелал успехов и передал поздравления от первой леди США Мелании Трамп.
Небензя злорадствует, а Москва уже считает деньги — Россия рассчитывает заработать $4,5 млрд на сделке с Трампом10.10.26, 00:37 • 14438 просмотров
В то же время конкретные сроки личной встречи лидеры не обсуждали, хотя оба якобы планируют посетить саммит АТЭС в Китае в декабре.
Что путин заявил об Украине
По словам ушакова, путин заверил Трампа в готовности к дипломатическому урегулированию войны, но подчеркнул, что цели российского вторжения остаются неизменными.
Кроме того, кремль заявил, что после украинских атак в день выборов москва еще будет решать, когда возобновлять переговоры.
Стороны также договорились поддерживать контакты по гуманитарной ситуации в Олешках при участии аппарата Мелании Трамп.
Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров09.10.26, 23:20 • 19686 просмотров