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"Ніхто не хотів класти слухавку": у кремлі розхвалили "дружню розмову" путіна та Трампа

Київ • УНН

 • 13847 перегляди

путін і Трамп півтори години говорили про Україну та гуманітарну ситуацію в Олешках. Терміни зустрічі лідери не визначили.

"Ніхто не хотів класти слухавку": у кремлі розхвалили "дружню розмову" путіна та Трампа

Телефонна розмова володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала півтори години й мала дружній характер. За словами помічника російського диктатора юрія ушакова, співрозмовники навіть не хотіли першими завершувати дзвінок, пише УНН.

Деталі

Телефонна розмова путіна і Трампа тривала півтори години, вона була дружньою, ніхто не хотів класти першим слухавку  

- сказав ушаков.

ушаков заявив, що Трамп тепло привітав путіна з днем народження, побажав успіхів і передав вітання від першої леді США Меланії Трамп.

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Водночас конкретні терміни особистої зустрічі лідери не обговорювали, хоча обидва нібито планують відвідати саміт АТЕС у Китаї в грудні.

Що путін заявив про Україну

За словами ушакова, путін запевнив Трампа у готовності до дипломатичного врегулювання війни, але наголосив, що цілі російського вторгнення залишаються незмінними.

Крім того, кремль заявив, що після українських атак у день виборів москва ще вирішуватиме, коли відновлювати переговори.

Сторони також домовилися підтримувати контакти щодо гуманітарної ситуації в Олешках за участю апарату Меланії Трамп.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Меланія Трамп
Володимир Путін
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна