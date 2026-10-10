"Ніхто не хотів класти слухавку": у кремлі розхвалили "дружню розмову" путіна та Трампа
Київ • УНН
путін і Трамп півтори години говорили про Україну та гуманітарну ситуацію в Олешках. Терміни зустрічі лідери не визначили.
Телефонна розмова володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала півтори години й мала дружній характер. За словами помічника російського диктатора юрія ушакова, співрозмовники навіть не хотіли першими завершувати дзвінок, пише УНН.
Деталі
Телефонна розмова путіна і Трампа тривала півтори години, вона була дружньою, ніхто не хотів класти першим слухавку
ушаков заявив, що Трамп тепло привітав путіна з днем народження, побажав успіхів і передав вітання від першої леді США Меланії Трамп.
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Водночас конкретні терміни особистої зустрічі лідери не обговорювали, хоча обидва нібито планують відвідати саміт АТЕС у Китаї в грудні.
Що путін заявив про Україну
За словами ушакова, путін запевнив Трампа у готовності до дипломатичного врегулювання війни, але наголосив, що цілі російського вторгнення залишаються незмінними.
Крім того, кремль заявив, що після українських атак у день виборів москва ще вирішуватиме, коли відновлювати переговори.
Сторони також домовилися підтримувати контакти щодо гуманітарної ситуації в Олешках за участю апарату Меланії Трамп.
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