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небензя зловтішається, а москва вже рахує гроші – росія очікує заробити $4,5 млрд на угоді з Трампом

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

російські медіа оцінюють доходи від постачання дизеля США у $4,5 млрд без незалежного підтвердження. В Україні угоду вважають поступкою Москві.

небензя зловтішається, а москва вже рахує гроші – росія очікує заробити $4,5 млрд на угоді з Трампом

У росії активізувалися політичні заяви після домовленості Дональда Трампа та володимира путіна щодо постачання російського дизеля до США. Російські ЗМІ вже оцінюють можливі доходи москви у 4,5 млрд доларів, а заяву постпреда рф при ООН василя небензі пов'язують із попередніми погрозами Україні, пише УНН.

Деталі

Раніше небензя попереджав Київ про наслідки ударів по території росії.

росія попереджала, що ескалація матиме для Києва серйозні наслідки

– заявив російський дипломат.

На тлі переговорів Трампа і путіна російські медіа повідомляють про можливі 4,5 млрд доларів доходів від постачання дизеля. Водночас ця оцінка не має незалежного підтвердження.

Заяви небензі можуть трактувати як натяк на те, що енергетична угода зі США стала одним із наслідків, якими москва раніше погрожувала Україні. Однак прямого підтвердження такого зв'язку немає.

В Україні подібне зближення Вашингтона з москвою розцінюють як поступки державі-агресору, яка продовжує війну проти України.

путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів09.10.26, 23:20 • 14005 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
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