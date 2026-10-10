Небензя злорадствует, а Москва уже считает деньги — Россия рассчитывает заработать $4,5 млрд на сделке с Трампом

В России активизировались политические заявления после договорённости Дональда Трампа и владимира путина о поставках российского дизельного топлива в США. Российские СМИ уже оценивают возможные доходы Москвы в 4,5 млрд долларов, а заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи связывают с предыдущими угрозами Украине, пишет УНН.

Детали

Ранее Небензя предупреждал Киев о последствиях ударов по территории России.

Россия предупреждала, что эскалация будет иметь для Киева серьёзные последствия – заявил российский дипломат.

На фоне переговоров Трампа и путина российские медиа сообщают о возможных 4,5 млрд долларов доходов от поставок дизельного топлива. Вместе с тем эта оценка не имеет независимого подтверждения.

Заявления Небензи могут трактоваться как намёк на то, что энергетическая сделка с США стала одним из последствий, которыми Москва ранее угрожала Украине. Однако прямого подтверждения такой связи нет.

В Украине подобное сближение Вашингтона с Москвой расценивают как уступки государству-агрессору, которое продолжает войну против Украины.

Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров