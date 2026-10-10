Небензя злорадствует, а Москва уже считает деньги — Россия рассчитывает заработать $4,5 млрд на сделке с Трампом
Киев • УНН
Российские СМИ оценивают доходы от поставок дизельного топлива США в $4,5 млрд без независимого подтверждения. В Украине считают сделку уступкой Москве.
В России активизировались политические заявления после договорённости Дональда Трампа и владимира путина о поставках российского дизельного топлива в США. Российские СМИ уже оценивают возможные доходы Москвы в 4,5 млрд долларов, а заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи связывают с предыдущими угрозами Украине, пишет УНН.
Детали
Ранее Небензя предупреждал Киев о последствиях ударов по территории России.
Россия предупреждала, что эскалация будет иметь для Киева серьёзные последствия
На фоне переговоров Трампа и путина российские медиа сообщают о возможных 4,5 млрд долларов доходов от поставок дизельного топлива. Вместе с тем эта оценка не имеет независимого подтверждения.
Заявления Небензи могут трактоваться как намёк на то, что энергетическая сделка с США стала одним из последствий, которыми Москва ранее угрожала Украине. Однако прямого подтверждения такой связи нет.
В Украине подобное сближение Вашингтона с Москвой расценивают как уступки государству-агрессору, которое продолжает войну против Украины.
Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров09.10.26, 23:20 • 16092 просмотра