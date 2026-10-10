россия накануне Дня независимости Польши активизировала антиукраинские настроения — ЦПД

Накануне Дня независимости Польши Россия активизировала антиукраинские настроения в стране. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

"Накануне Дня независимости Польши Россия активизировала информационные операции, направленные на разжигание антиукраинских настроений и провоцирование раскола между странами", — говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПД, об этом свидетельствует привлечение российской дезинформационной сети Pravda/Portal Kombat к распространению деструктивных нарративов в польском информационном пространстве. Вражеские ресурсы продвигают сообщения о "крахе польско-украинской дружбы", росте ксенофобских настроений и якобы тотальной усталости польского общества от Украины.

"Это системная тактика РФ: искусственно создавать иллюзию глубокой вражды между союзниками, чтобы подорвать международную поддержку Украины и расколоть европейское единство", — добавили в ЦПД.

Напомним

Российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче, целенаправленно работая на западную аудиторию.