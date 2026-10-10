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росія напередодні Дня незалежності Польщі активізувала антиукраїнські настрої - ЦПД

Київ • УНН

 • 560 перегляди

росія активізувала дезінформаційні операції в Польщі напередодні Дня незалежності. ЦПД заявив про спроби посіяти розкол між країнами.

росія напередодні Дня незалежності Польщі активізувала антиукраїнські настрої - ЦПД

Напередодні Дня незалежності Польщі росія активізувала антиукраїнські настрої у країні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

"Напередодні Дня незалежності Польщі росія активізувала інформаційні операції, спрямовані на розпалювання антиукраїнських настроїв і провокування розколу між країнами", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у ЦПД, про це свідчить залучення російської дезінформаційної мережі Pravda/Portal Kombat до поширення деструктивних наративів у польському інформаційному просторі. Ворожі ресурси просувають меседжі про "крах польсько-української дружби", зростання ксенофобських настроїв та нібито тотальну втому польського суспільства від України.

"Це системна тактика рф: штучно створювати ілюзію глибокої ворожнечі між союзниками, щоб підірвати міжнародну підтримку України та розколоти європейську єдність", - додали у ЦПД. 

Нагадаємо

російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі, цілеспрямовано працюючи на західну аудиторію. 

Павло Башинський

Світ
російська пропаганда
Україна
Польща