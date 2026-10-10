В Запорожье число погибших в результате удара рф возросло до 17
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью погибли 17 человек, среди них трое детей. Еще 18 человек пострадали, поисковая операция продолжается.
Фото: ГСЧС Украины
В Запорожье число погибших в результате российского удара 10 октября возросло до 17 человек, среди них — 3 ребёнка. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт УНН.
Детали
Также сообщается, что 18 человек пострадали, среди них 2 ребёнка. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на Запорожье, отметив, что таким образом Россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.