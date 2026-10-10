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The Washington Post

В Запорожье число погибших в результате удара рф возросло до 17

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

В результате российского удара по Запорожью погибли 17 человек, среди них трое детей. Еще 18 человек пострадали, поисковая операция продолжается.

В Запорожье число погибших в результате удара рф возросло до 17
Фото: ГСЧС Украины

В Запорожье число погибших в результате российского удара 10 октября возросло до 17 человек, среди них — 3 ребёнка. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт УНН.

Детали

Также сообщается, что 18 человек пострадали, среди них 2 ребёнка. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на Запорожье, отметив, что таким образом Россия поблагодарила США за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.

Евгений Устименко

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