У Запоріжжі кількість загиблих через удар рф зросла до 17
Київ • УНН
Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 17 людей, серед них троє дітей. Ще 18 людей постраждали, пошукова операція триває.
Фото: ДСНС України
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського удару 10 жовтня збільшилась до 17 людей, серед них - 3 дитини. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Також повідомляється, що 18 людей постраждали, серед них 2 дитини. Пошуково-рятувальна операція триває.
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