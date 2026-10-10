Атака РФ 10 октября повредила ресторан в Киеве, метро работает с интервалами

В воскресенье, 10 октября, российские оккупанты попали в здание ресторана в Оболонском районе Киева. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома

В то же время в КГГА заявили, что движение электротранспорта восстановлено во всех районах столицы. Транспорт курсирует с отклонением от графика.

В Киевском метрополитене отметили: время ожидания поездов на «красной» и «зеленой» линиях ориентировочно 12–15 минут.

Движение поездов на «синей» линии осуществляется по диспетчерскому регулированию. Время ожидания — более 15 минут. Увеличение интервалов между поездами связано с перебоями электроснабжения от внешних питающих центров