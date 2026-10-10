Атака рф 10 жовтня пошкодила ресторан у Києві, метро працює з інтервалами

У неділю, 10 жовтня, російські окупанти влучили в будівлю ресторану в Оболонському районі Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали в дворі житлового будинку

Водночас у КМДА заявили, що рух електротранспорту відновлено в усіх районах столиці. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

У Київському метрополітені зазначили: час очікування потягів на "червоній" та "зеленій" лініях орієнтовно 12-15 хв.

Рух потягів на "синій" лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування - понад 15 хв. Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів