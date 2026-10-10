Атака рф 10 жовтня пошкодила ресторан у Києві, метро працює з інтервалами
Київ • УНН
Уламки ракети впали у дворі будинку на Оболоні. Метро та електротранспорт працюють із затримками через перебої з електропостачанням.
У неділю, 10 жовтня, російські окупанти влучили в будівлю ресторану в Оболонському районі Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали в дворі житлового будинку
Водночас у КМДА заявили, що рух електротранспорту відновлено в усіх районах столиці. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
У Київському метрополітені зазначили: час очікування потягів на "червоній" та "зеленій" лініях орієнтовно 12-15 хв.
Рух потягів на "синій" лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування - понад 15 хв. Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів
Фотокореспондент УНН Андрій Ходьков побував на місці події і публікує кадри наслідків ворожого удару по Оболонському району столиці.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням через пошкодження енергооб’єкта в Київській області внаслідок російського удару.