Руслан Кравченко возглавил рейтинг самых влиятельных людей Киевщины-2024

Интернет-портал "Моя Киевщина" опубликовал свой ежегодный ТОП-100 самых влиятельных людей Киевской области в 2024 году. В список, в частности, вошел экс-начальник Киевской областной военной администрации, председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Первое место занял Руслан Кравченко.

Как пишет "Моя Киевщина", каждый новый глава Киевской ОВА в должности имеет дело со сложными политическими процессами в регионе. Впрочем, Руслану Кравченко удалось навести порядок и сформировать четкую вертикаль, что позволило едва ли не впервые за последние годы избавиться на Киевщине от "шараханий" по линии администрация-район-громада. За столом у главы области собирались все - мэры, силовики, депутаты.

"Налаживание отношений с депутатским корпусом облсовета - большое достижение. Отсутствие конфликтов КОВА с КОС автоматически нивелировало проблемы с принятием бюджета и реализацией важных для граждан направлений развития. Нет теперь и удивительных квестов с принятием и выполнением программ, что раньше было фактически каждый год. Однако, 28 декабря, под елку, было принято решение об увольнении Кравченко. Но об этом чуть ниже", - пишет интернет-портал.

Правительство назначило Руслана Кравченко председателем Государственной налоговой службы

Также отмечается активность Кравченко на международном направлении. Делегации с руководством ОВА продолжают ездить по разным странам. Зарубежные вояжи в конце концов трансформируются в реальные деньги для региона. Флагманами в партнерстве для администрации Кравченко стали США, Франция, Италия, Чехия и Южная Корея. В частности подписаны меморандумы о побратимстве с двумя американскими штатами - Вашингтон и Юта.

"Ключевое направление, которым занимается Киевская ОВА, - восстановление. Киевщина занимает передовые позиции. Регион восстанавливают за средства международных организаций, а также "UNITED 24", Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, "еВідновлення". К тому же реализуют соответствующие областные программы. В области уже восстановили более 20,3 тыс. объектов из более 30,8 тыс. поврежденных и разрушенных. Прежде всего восстанавливают жилье: сейчас - 18 667 многоквартирных и частных домов. Кроме этого, 209 учебных заведений, 120 учреждений здравоохранения, 81 админздание", - считает интернет-портал.

Также сообщается, что среди приоритетов Киевской ОВА - помощь военным и ветеранская политика. В этом году только из областного бюджета на поддержку Сил обороны и обеспечение мер нацбезопасности выделили почти 360 млн грн. Также команде Кравченко удалось "выбить" из государственной казны более 1,1 млрд грн для закупки 478 квартир для ветеранов. Кроме того, благодаря поддержке благотворительного фонда Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка" построили первый в Украине инклюзивный городок на 59 домов.

"Моя Киевщина" заявляет, что на Киевщине заботятся и о восстановлении ментального и физического здоровья защитников и защитниц. На базе областного реабилитационного центра функционирует инновационный центр национальной сети "RECOVERY" на 50 койко-мест. Совместно с американским благотворителем Деллом Лоем Хансеном КОВА работает над обустройством на территории одного из областных медучреждений нового реабилитационного корпуса.

"Еще одна крайне острая тема сегодняшнего дня - обустройство укрытий. Сейчас их общий фонд составляет почти 2,3 тыс. объектов. В школах и детсадах есть 1286 укрытий. Киевщина - в пятерке лидеров среди привлекательных регионов для бизнеса. По объему прямых и капитальных инвестиций столичный регион вошел в тройку лучших. В области - 13 индустриальных парков, три из которых открыли в течение 2024 года. Кравченко реализовал ряд приоритетных проектов для поддержки ВПЛ. В Киевской области созданы 32 места временного проживания внутренне перемещенных лиц. Благодаря поддержке мецената из США Хансена построили более 800 помещений для 2,5 тыс. ВПЛ", - говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что Кравченко совместно с РВА, мэрами и ТЦК, несмотря на ряд проблем, удалось наладить процесс мобилизации.

Увольнение Кравченко "под елочку" хоть и было несколько неожиданным, но станет толчком для дальнейшего карьерного роста - перехода из региональной в общеукраинскую политику. Он был одним из кандидатов на должность Генпрокурора, но возглавил Государственную налоговую службу Украины.

На второй позиции руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Моя Киевщина" отмечает, что Ермак продолжает попадать в различные международные рейтинги. Впрочем, если в 2023 году он вошел в список самых влиятельных людей Европы по версии издания "Politico" в категории "Деятели", то в 2024 году оказался в категории "Мечтатели". В то же время Ермак получил реноме "фиксера" Владимира Зеленского - человека, который помогает решать сложные проблемы. Собственно, так оно и есть. Правда, трудности в ближайшее время могут быть и у самого Ермака.

Интернет-портал пишет, что важная составляющая формулы успеха Ермака - его тесное сотрудничество с "топами" старой гвардии. В частности с Левочкиным, который пытается поддерживать свое влияние через постоянные контакты с Банковой. Никуда не исчезли также Леонид Юрушев, Василий Хмельницкий. Сохраняет свое влияние и олигарх Виктор Пинчук. Сейчас Ермак является узлом связи для ключевых представителей бизнес-элит Украины.

Отмечается, что и хотя ранее Зеленскому периодически прилетали претензии со стороны западных партнеров, а также прямые требования уволить Ермака, эта тема в последнее время сошла на нет. Правда, дамоклов меч может снова подняться над головой всесильного "вице-президента Украины", когда в Белом доме появится новый глава. Напомним, что при предыдущей каденции Дональду Трампу едва не объявили импичмент из-за показаний Ермака относительно разговоров с личным адвокатом президента США Джулиани.

Но чувство баланса Ермаку не занимать. С одной стороны - огромная власть и ответственность, а также "шишки" на голову. С другой - формально он остается в должности клерка и часто перекладывает ответственность на других. Отстранение определенных политических фигур, например Ростислава Шурмы, кардинальные кадровые изменения в правительстве позволяют руководителю ОП периодически сбрасывать настройки в украинской политической программе.

"Сейчас позиция Ермака шаткая: в любой момент он рискует потерять свой статус и влияние, если изменятся политические реалии или появятся новые вызовы. Как показывает практика, те, кто сегодня на вершине, могут оказаться на дне уже завтра", заключает интернет-портал.

Тройку закрывает Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий, экс-заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.

Как пишет интернет-портал, стремительная карьера Алексея Кулебы - яркий пример того, как работает система фаворитизма в нынешней исполнительной властной вертикали. Благодаря близким контактам с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком Кулеба за несколько лет прошел путь от никому не известного депутата Ржищевского горсовета и советника гендиректора КП "Плесо" до руководителя топовых ведомств и министерств.

За последние пять лет Кулеба превратился в человека-транзитера. Резюме изобилует должностями. Впрочем, о серьезных достижениях вспомнить сложно. Например, он был директором департамента городского благоустройства в Киеве. Какие результаты? Нет. Но дальше его назначили первым заместителем главы КГГА, где Кулеба спокойно просидел год, проявив лояльность ко всем (и к Офису Президента, и к Виталию Кличко). После чего в течение года проработал на Киевщине. Далее - на Банковую заместителем Ермака. А потом - в Кабмин заниматься региональной политикой.

Также в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Киевской области в 2024 году попали:

И.о. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский (4 место)

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров (5 место)

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолий Щадило (6 место)

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатий (8 место)

Вице-премьер-министр - Министр национального единства Украины, экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов (10 место)

Командующий группировки сил и средств обороны города Киев Владимир Кравченко (23 место)

Народный депутат Украины, председатель политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк (24 место)

Председатель Киевской городской территориальной общины Виталий Кличко (34 место)

Председатель Броварской городской территориальной общины Игорь Сапожко (37 место)

Боксер, олимпийский чемпион, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO Александр Усик (73 место).