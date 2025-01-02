Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума должна взять на себя ответственность за недостатки, выявленные в работе ведомства во время аудита Счетной палаты. Руководительница должна не только признать проблемы, но и предложить конкретный план их решения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Детали

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Олег Шрам подчеркнул, что именно глава агентства должен нести ответственность за работу органа.

«Руководитель несет ответственность за работу органа, в первую очередь. Если есть недостатки, то руководителю стоит дать комментарий относительно этих недостатков. Если они отрицают эти недостатки - это одно. Если соглашаются с ними - руководство должно сказать, что они планируют делать для их устранения и как. Это было бы логично и правильно», - подчеркнул адвокат.

По его словам, если Елена Дума проигнорирует замечания аудиторов, то Кабинет министров и Верховная Рада должны отреагировать и прокомментировать устранение выявленных недостатков.

Добавим

Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о «противоречивой коммуникации» со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих «достижениях» в разработке законопроектов.