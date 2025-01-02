Голова АРМА Дума має взяти на себе відповідальність за проблеми, виявлені під час аудиту - адвокат

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума має взяти на себе відповідальність за недоліки, виявлені в роботі відомства під час аудиту Рахункової палати. Очільниця має не лише визнати проблеми, а й запропонувати конкретний план їхнього вирішення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній радник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

Деталі

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Олег Шрам наголосив, що саме голова агентства має нести відповідальність за роботу органу.

"Керівник несе відповідальність за роботу органу, в першу чергу. Якщо є недоліки, то керівнику варто дати коментар щодо цих недоліків. Якщо вони заперечують ці недоліки – це одне. Якщо погоджуються з ними – керівництво повинне сказати, що вони планують робити для їх усунення і як. Це було б логічно і правильно", - підкреслив адвокат.

За його словами, якщо Олена Дума проігнорує зауваження аудиторів, то Кабінет міністрів і Верховна Рада мають відреагувати і прокоментувати усунення виявлених недоліків.

Додамо

Голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідність реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів вирішили не коментувати зауваження Transparency International Ukraine про "суперечливу комунікацію" з боку посадових осіб органу, а натомість розповіли про свої "досягнення" у розробленні законопроєктів.