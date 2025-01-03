Пятеро раненых в Донецкой области: среди пострадавших от обстрела 2-летний ребенок
Киев • УНН
В результате российских обстрелов на севере Донецкой области ранены пять человек, включая 2-летнего мальчика. В Славянске повреждены 14 частных домов, в Северске ранена 70-летняя женщина.
В результате российских обстрелов севера Донецкой области ранены пять человек. Среди них есть ребенок. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
В Славянске пострадали четверо, среди них 2-летний мальчик. Все раненые госпитализированы, состояние матери ребенка оценивается как тяжелое. В результате атаки повреждены 14 частных домов.
В Северске ранена 70-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу в Славянске.
Россияне продолжают обстрелы гражданского населения. Местные власти призывают жителей эвакуироваться.
Напомним
Российские войска ночью нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, а в Часовом Яру россияне сбросом с дрона убили гражданское лицо.