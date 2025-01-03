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П'ятеро поранених на Донеччині: серед постраждалих від обстрілу 2-річна дитина

Київ • УНН

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Внаслідок російських обстрілів на півночі Донецької області поранено п'ятьох людей, включаючи 2-річного хлопчика. У Слов'янську пошкоджено 14 приватних будинків, у Сіверську поранено 70-річну жінку.

Внаслідок російських обстрілів півночі Донецької області поранено п’ятьох людей. Серед них є дитина. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН

Деталі

У Слов’янську постраждали четверо, серед них 2-річний хлопчик. Усіх поранених госпіталізовано, стан матері дитини оцінюють як важкий. Внаслідок атаки пошкоджено 14 приватних будинків.

У Сіверську поранено 70-річну жінку. Постраждалу доставили до лікарні у Слов’янську.

Росіяни продовжують обстріли цивільного населення. Місцева влада закликає мешканців евакуюватися.

Нагадаємо

Російські війська вночі завдали удар по Краматорську у Донецькій області, а у Часовому Яру росіяни скидом з дрону вбили цивільну особу. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
donetskДонецьк

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