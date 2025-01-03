П'ятеро поранених на Донеччині: серед постраждалих від обстрілу 2-річна дитина
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів на півночі Донецької області поранено п'ятьох людей, включаючи 2-річного хлопчика. У Слов'янську пошкоджено 14 приватних будинків, у Сіверську поранено 70-річну жінку.
Внаслідок російських обстрілів півночі Донецької області поранено п’ятьох людей. Серед них є дитина. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
У Слов’янську постраждали четверо, серед них 2-річний хлопчик. Усіх поранених госпіталізовано, стан матері дитини оцінюють як важкий. Внаслідок атаки пошкоджено 14 приватних будинків.
У Сіверську поранено 70-річну жінку. Постраждалу доставили до лікарні у Слов’янську.
Росіяни продовжують обстріли цивільного населення. Місцева влада закликає мешканців евакуюватися.
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