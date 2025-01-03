Донеччина: росіяни вночі вдарили по Краматорську, вбили людину у Часовому Яру

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Київ • УНН

 • 26704 перегляди

Російські війська завдали удар по Краматорську, зруйнувавши частину житлового будинку. За добу окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, пошкодивши 37 цивільних об'єктів.

Російські війська вночі завдали удар по Краматорську у Донецькій області, за минулу добу атакували 9 населених пунктів у регіоні, повідомили у ДСНС України та ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"Нічна атака на Краматорськ: ворог поцілив у чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу зруйнований під'їзд із четвертого по другий поверх. Виникла пожежа", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Рятувальники, як вказано, оперативно евакуювали 5 мешканців із суміжного під'їзду та ліквідували пожежу, площею 370 кв.м. Роботи на місці влучання завершені. "На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - вказали у ДСНС.

За даними ГУНП у Донецькій області, за добу поліція зафіксувала у регіоні 2 300 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог атакував 9 населених пунктів Донеччини – міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Часів Яр, селище Дробишеве, села Перше Травня, Срібне, Стінки. Руйнувань зазнали 37 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків:

  • У Часовому Яру росіяни скидом з дрону вбили цивільну особу.
    • На Миколаївку окупанти скинули 2 авіабомби «ФАБ-250» - пошкодили 6 багатоквартирних і 7 приватних будинків, лікарню, ЖЕК, лінію електропередач.
      • Внаслідок артилерійського обстрілу Лимана пошкоджено 7 приватних осель, господарську споруду, гараж, мотоцикл.
        • Краматорськ росія обстріляла дронами – постраждали три багатоквартирних будинки.
          • У Костянтинівці ворожі снаряди пошкодили 4 багатоквартирних будинки.
            • Один пошкоджений багатоквартирний будинок – у Дробишевому, одна приватна оселя – в Стінках.
              • У селах Срібне та Перше Травня пошкоджено об’єкти інфраструктури.

                Над Україною збили 60 з 93 ворожих дронів03.01.25, 09:19 • 25130 переглядiв

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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