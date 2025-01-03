Над Україною збили 60 з 93 ворожих дронів

Уночі росія атакувала Україну 93 дронами, знищено 60 ворожих безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 січня (із 21.00 2 січня) противник атакував 93-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), один - у повітрі - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок російської дронової атаки, як вказано, зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті "шахеди" завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі, зазначили у ПС ЗСУ.

На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки