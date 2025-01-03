Над Украиной сбили 60 из 93 вражеских дронов
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 93 дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами. Силы обороны уничтожили 60 вражеских БПЛА, есть разрушения и пострадавшие.
Ночью россия атаковала Украину 93 дронами, уничтожено 60 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 января (с 21.00 2 января) противник атаковал 93-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), один - в воздухе
В результате российской дроновой атаки, как указано, зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые "шахеды" нанесли ущерб и в Киевской области: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие, указали в ВС ВСУ.
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