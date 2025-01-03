Над Украиной сбили 60 из 93 вражеских дронов

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 100773 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 157621 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 144023 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 147848 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 121263 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 117338 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 132145 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161986 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 162182 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 180344 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
После окончания военного положения ждать годы относительно выборов не нужно - Зеленский

После окончания военного положения ждать годы относительно выборов не нужно - Зеленский

 • 56261 просмотра
С марта оккупанты на ВОТ будут считать "мигрантами" украинцев, которые не обменяли паспорт на российский - ЦНС

С марта оккупанты на ВОТ будут считать "мигрантами" украинцев, которые не обменяли паспорт на российский - ЦНС

 • 57901 просмотра
рф в очередной раз атакуют регионы Украины ударными беспилотниками

рф в очередной раз атакуют регионы Украины ударными беспилотниками

 • 50734 просмотра
Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

03:33 • 90031 просмотра
Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

05:43 • 45769 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 109910 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 157630 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 180873 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 277421 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 224932 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

 • 70639 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 93365 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 100465 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 100990 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 111689 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Над Украиной сбили 60 из 93 вражеских дронов

Над Украиной сбили 60 из 93 вражеских дронов

Киев  •  УНН

 • 10367 просмотра

Read in English

Ночью россия атаковала Украину 93 дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами. Силы обороны уничтожили 60 вражеских БПЛА, есть разрушения и пострадавшие.

Ночью россия атаковала Украину 93 дронами, уничтожено 60 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 января (с 21.00 2 января) противник атаковал 93-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), один - в воздухе

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате российской дроновой атаки, как указано, зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые "шахеды" нанесли ущерб и в Киевской области: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие, указали в ВС ВСУ.

На Киевщине от обломков «шахеда» погиб водитель грузовика3 янв. 2025, 05:23 • 18308 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
kievКиев