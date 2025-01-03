На Киевщине от обломков «шахеда» погиб водитель грузовика

В Киевской области в результате вражеской воздушной атаки один человек погиб и четверо ранены, среди которых 16-летний подросток. Об этом сообщает и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, пишет УНН.

В результате вражеской воздушной атаки на Киевщину один человек погиб и четверо ранены,

Детали

В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.

В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли. Пострадало три человека. У женщины 1957 года рождения - острая реакция на стресс. У парня 16 лет - порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца - резаные раны ног.

Еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина. Она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается

Воздушная тревога в области еще продолжается. Обращаемся к каждому жителю - во время угрозы находитесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких,