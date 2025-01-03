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На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки

На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки

Київ • УНН

 • 50887 перегляди

Внаслідок атаки ворожих дронів на Київську область загинув водій вантажівки та постраждали четверо людей. Серед поранених - 16-річний підліток, якого госпіталізували до дитячої лікарні.

У Київській області внаслідок ворожої повітряної атаки одна людина загинула та четверо поранені, серед яких 16-річний підліток. Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.

Внаслідок ворожої повітряної атаки на Київщину одна людина загинула та четверо поранені,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждало три людини. У жінки 1957 року народження - гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років - поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається

Повітряна тривога в області ще триває. Звертаємося до кожного жителя – під час загрози перебувайте в укриттях. Бережіть себе та своїх близьких,

- зазначив Калашник.

Нагадаємо

У Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА внаслідок атаки. За інформацією КМВА та мера Кличка, пожежі не виникло, місце падіння обстежують відповідні служби.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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