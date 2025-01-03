Внаслідок ворожої атаки на Київ є падіння уламків БПЛА у Голосіївському районі
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА внаслідок атаки. За інформацією КМВА та мера Кличка, пожежі не виникло, місце падіння обстежують відповідні служби.
Внаслідок атаки російських дронів у Голосіївському районі столиці сталося падіння уламків БпЛА. Про це повідомляють КМВА тамер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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У повідомленні КМВА зазначається, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки є падіння уламків у Голосіївському районі.
У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце,
Нагадаємо
У Києві активовано систему протиповітряної оборони через атаку ворожих БПЛА. Ворожі "шахеди" зафіксовані в семи областях України, включаючи Київську.