Внаслідок ворожої атаки на Київ є падіння уламків БПЛА у Голосіївському районі

Внаслідок атаки російських дронів у Голосіївському районі столиці сталося падіння уламків БпЛА. Про це повідомляють КМВА тамер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

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У повідомленні КМВА зазначається, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки є падіння уламків у Голосіївському районі.

У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце, - заявив мер столиці Кличко.

Нагадаємо

У Києві активовано систему протиповітряної оборони через атаку ворожих БПЛА. Ворожі "шахеди" зафіксовані в семи областях України, включаючи Київську.