У столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА - Кличко
Київ • УНН
У Києві активовано систему протиповітряної оборони через атаку ворожих БПЛА. Ворожі "шахеди" зафіксовані в семи областях України, включаючи Київську.
У Києві працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Про це міський голова Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
У столиці працюють сили ППО по ворожих БПлА. Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох груп ворожих "шахедів" у різних регіонах України. Атаки безпілотників зафіксовані в Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Київській та Житомирській областях.