У столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА - Кличко

У Києві працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Про це міський голова Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БПлА. Перебувайте в укриттях! - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох груп ворожих "шахедів" у різних регіонах України. Атаки безпілотників зафіксовані в Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Київській та Житомирській областях.