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У столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА - Кличко

У столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА - Кличко

Київ • УНН

 • 71654 перегляди

У Києві активовано систему протиповітряної оборони через атаку ворожих БПЛА. Ворожі "шахеди" зафіксовані в семи областях України, включаючи Київську.

У Києві працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Про це міський голова Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БПлА. Перебувайте в укриттях!

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох груп ворожих "шахедів" у різних регіонах України. Атаки безпілотників зафіксовані в Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Київській та Житомирській областях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
vitalii-klychkoВіталій Кличко
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