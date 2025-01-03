В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА - Кличко
Киев • УНН
В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за атаки вражеских БПЛА. Вражеские «шахэды» зафиксированы в семи областях Украины, включая Киевскую.
В Киеве работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Об этом городской голова Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!
Напомним
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении нескольких групп вражеских "шахедов" в разных регионах Украины. Атаки беспилотников зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Донецкой, Киевской и Житомирской областях.