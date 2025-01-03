В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА - Кличко

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 63697 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 128440 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 124784 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 129319 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 113966 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 113575 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 129469 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161757 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 162020 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 180201 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фицо пригрозил сокращением помощи украинским беженцам из-за остановки транзита газа

Фицо пригрозил сокращением помощи украинским беженцам из-за остановки транзита газа

 • 23447 просмотра
8-летний мальчик выжил после 5 дней блуждания в зимбабвийском игровом парке

8-летний мальчик выжил после 5 дней блуждания в зимбабвийском игровом парке

 • 19728 просмотра
Дмитрий Финашин стал советником МВД по вопросам ветеранской политики

Дмитрий Финашин стал советником МВД по вопросам ветеранской политики

 • 21822 просмотра
Скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады: что говорят в ДБР и Минобороны Франции

Скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады: что говорят в ДБР и Минобороны Франции

 • 19046 просмотра
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

 • 24305 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 93204 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 128435 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 170907 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 267651 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 215450 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

 • 24287 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 69351 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 81188 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 86622 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 108844 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА - Кличко

В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА - Кличко

Киев  •  УНН

 • 6979 просмотра

Read in English

В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за атаки вражеских БПЛА. Вражеские «шахэды» зафиксированы в семи областях Украины, включая Киевскую.

В Киеве работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Об этом городской голова Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!

- говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении нескольких групп вражеских "шахедов" в разных регионах Украины. Атаки беспилотников зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Донецкой, Киевской и Житомирской областях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков