рф вчергове атакують регіони України ударними безпілотниками
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох груп ворожих "шахедів" у різних регіонах України. Атаки безпілотників зафіксовані в Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Київській та Житомирській областях.
Україну атакують кілька груп ворожих "Шахедів", у низці областей оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Напередодні ввечері стало відомо про загрозу ворожих дронів для Харківської, сумської, Дніпропетровської областей.
00:08 Повітряні сили інформували про рух рух ударних БпЛА в напрямку Полтавської області Сумщини.
00:27 стало відомо про нові групи ударних БпЛА на Сумщині, які рухаються у західному напрямку.
00:39 Повітряні сили оновили інфломацію щодо руху ударних дронів:
- БПЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному та південному напрямках.
- БПЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БПЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БПЛА на Харківщині, рухаються в південно-східному напрямку.
- БПЛА на Донеччині, рухаються в південному напрямку.
03:03 - Повітряні сили попереджали про рух ударних БПЛА у бік Житомирщини з Київщини.
03:44 - на Київщині по ворожих БПЛА працюють сили ППО, інформує Київська ОВА.
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