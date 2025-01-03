рф вчергове атакують регіони України ударними безпілотниками

Україну атакують кілька груп ворожих "Шахедів", у низці областей оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

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Напередодні ввечері стало відомо про загрозу ворожих дронів для Харківської, сумської, Дніпропетровської областей.

00:08 Повітряні сили інформували про рух рух ударних БпЛА в напрямку Полтавської області Сумщини.

00:27 стало відомо про нові групи ударних БпЛА на Сумщині, які рухаються у західному напрямку.

00:39 Повітряні сили оновили інфломацію щодо руху ударних дронів:

- БПЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному та південному напрямках.

- БПЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.

- БПЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.

- БПЛА на Харківщині, рухаються в південно-східному напрямку.

- БПЛА на Донеччині, рухаються в південному напрямку.

03:03 - Повітряні сили попереджали про рух ударних БПЛА у бік Житомирщини з Київщини.

03:44 - на Київщині по ворожих БПЛА працюють сили ППО, інформує Київська ОВА.

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